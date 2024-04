Omvendt avgift i sivil konstruksjon: en viktig veiledning

Implementering av omvendt betalingsplikt i bygg og anlegg krever en forsiktig tilnærming fra interessenter. Mottakeren av tjenesten, når han påtar seg ansvaret for å betale merverdiavgift, må sørge for at juridiske prosedyrer følges strengt. Manglende overholdelse av disse forskriftene kan få betydelige konsekvenser, inkludert bøter og byråkratiske forsinkelser.