26 fantastiske ideer for små kjøkken

Etter å ha lest de mange tipsene for attraktiv bruk og design for det lille kjøkkenet, har du sannsynligvis et par små kjøkkenideer som flyter rundt i hodet, samt spørsmål om hvordan du implementerer dem. Liker du flere stiler og forskjellige tips? Eller har du et begrenset budsjett for det lille hjørnekjøkkenet ditt og ikke ønsker å endre eller bruke alt på en gang?

Ikke bekymre deg: Dette eksemplet på et koselig kjøkken viser at du ikke trenger å bestemme deg: du kan sette opp det lille kjøkkenet ditt slik du liker det best. Dette kjøkkenet har en liten kjøkkenkrok, bruker hvert hjørne av den lille plassen til lagringsplass og er spesielt imponerende på grunn av kombinasjonen av tre, hvitt og farge. Alt kjøkkenutstyret du trenger kan enkelt oppbevares. Rustikke elementer – for eksempel i form av murveggen – er til stede så vel som de moderne elementene på kjøkkenfrontene.

Hvis du ønsker profesjonell hjelp, kan en kjøkkenplanlegger hjelpe deg med planlegging og gjennomføring.

