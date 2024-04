7 triks for å få mørke rom til å virke lysere

I tillegg til massevis av hvite og lyse naturtoner, vil du kanskje også bringe litt munter farge i spill? Da bør du definitivt ha uttrykket less is more i tankene, og kun bruke iøynefallende farger for aksenter. Lyse og mettede farger skiller seg ikke spesielt godt ut i små, mørke rom når de brukes på store flater. I stedet har de motsatt effekt og visuelt overvelder rommet. Myke pastellfarger er det bedre valget for større områder; intense toner bør kun brukes sparsomt.