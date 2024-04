10 planløsninger til smarte hus som kan inspirere deg

Uansett om du planlegger et hus med garasje eller leilighet, er en planløsning avgjørende for ethvert byggeprosjekt. Det er ikke alltid lett å lese, men med litt romlig fantasi og øvelse vil du definitivt klare det ganske enkelt. En husplanløsning er i utgangspunktet en hustegning. Strukturen til en planløsning er alltid den samme: det er en tegning av boarealet ovenfra (uten tak eller tak). Så du kan med et blikk se hvordan et hus eller en leilighet er bygget opp. For husplanløsninger har du en tegning for hver etasje. Det er flere tegninger for planløsningen «enmannsbolig» og kun én tegning for planløsningen «leiligheten» dersom det er en enetasjes leilighet.

Har du en smal tomt og leter fortsatt etter ideer til hvordan du kan utforme den strukturelt? Her finner du et hus som er perfekt for smale tomter .