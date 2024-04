Slik kan du enkelt kvitte deg med lukten av maling i hjemme

Enkelt kull er også ideelt for å bli kvitt lukten av maling i ditt eget hjem. For å gjøre dette, kutt kullet i små biter, legg dem forsiktig på et fuktig stykke kjøkkenrull og legg alt sammen i en bøtte. Denne plasserer du i det nymalte rommet og lar den stå der over natten. Du vil se at neste morgen vil den irriterende lukten av maling være en saga blott. Hvor mye kull du trenger avhenger av størrelsen på rommet. Og pass på at du ikke kommer for nær de nymalte veggene med kullet, ellers risikerer du å måtte begynne å male igjen fra begynnelsen.