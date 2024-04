Hengende gardiner – 5 flotte alternativer

En annen festemetode er tausystemet, som egner seg spesielt godt til lysgardiner. I dag kommer tausystemer i svært forskjellige former. For eksempel kan de festes til venstre og høyre for et vindu, eller i taket. Ståltauet, som strekkes mellom de faste elementene, sørger for at gardinen festes. Men kabelsystemer kan nå også monteres med vinkler på tvers av hjørner – i tak eller vegg. For eksempel brukes de på bad, hvor de danner en vakker symbiose i forbindelse med dusjforheng. Dette skaper plass, spesielt på små bad.

I stuer bør du unngå gardiner som er for tunge dersom du ønsker å bruke et tausystem. For tauet henger naturlig nok alltid litt. Gardiner med metalløyer ser bra ut på tauet da de skaper en vakker bølgebevegelse.

Fordel

Minimalistisk og samtidig casual look

Enkel å justere

Ulempe