6 triks som får taket ditt til å virke høyere

Valg av farge spiller en stor rolle i rom med lavt tak. For at de ikke skal virke overveldende, anbefales det å male dem i lyse nyanser. Lyse hvite, myke kremfarger eller delikate pastelltoner egner seg best for lavt tak fordi de visuelt åpner opp rommet, reflekterer lyset bedre og får taket til å virke lenger unna. På denne måten fremstår rommet mye større og lysere. Hvis du vil bringe litt farge i spill, er det best å bruke kalde toner som lyseblått eller lilla. Disse skaper inntrykk av plass og taket ser ut til å trekke seg tilbake. Generelt anbefaler eksperter å gjøre taket en nyanse lysere enn veggene, da dette setter sistnevnte i fokus, og får rommet til å fremstå høyere enn det faktisk er. For at lave tak skal fremstå som romslige og luftige, er det viktig å gjøre veggene så lyse og friske som mulig. Mørke toner ville få rommet til å virke trangt til tross for det lyse taket. Når det gjelder gulvbelegget er det imidlertid annerledes: Her kan du absolutt jobbe med en mørkere farge, som gjør at tak og vegger fremstår enda lysere og høyere som en kontrast.