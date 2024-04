7 strålende små bassenger som passer inn i enhver hage!

Nå har du sett mange gode tips til hvordan du kan installere et basseng. Et minibasseng i hagen er noe spesielt for både barn og voksne. Vil du ikke bygge et basseng, men du fortsatt ha en hage med basseng? Da har vi noe annet for deg: Et annet flott alternativ til bassenget er et boblebad, som du enkelt kan koble til selv. Boblebad til hagen eller terrassen er tilgjengelig i forskjellige størrelser, så det er garantert en passende modell for deg som lar deg slappe av både sommer og vinter. Et lite basseng passer virkelig på hver eiendom.