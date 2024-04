​Før og etter: 7 fantastiske bad uten oppussing!

Å pusse opp sitt eget hus er alltid spennende! Takket være godt forarbeid og riktig opplegg vet vi også at det blir verdt det til slutt. Men må det virkelig være en komplisert oppussing? I dag viser vi prosjekter før og etter, og gir deg tips til hvordan du kan skape et virkelig feel-good bad ut av badet ditt uten å føre et eneste penselstrøk.

Dette er gjort mulig gjennom home staging. Små endringer er ofte nok, så hvis du tenker på å gi ditt eget bad en liten makeover, bør du sørge for å sjekke ut våre eksempler på 7 før og etter-prosjekter. Moderne og elegant – det gjør virkelig underverker når det gjelder feel-good-faktor. La oss komme i gang!