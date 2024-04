Hvordan fanger du en mus? – De 10 bud

Det er riktig at i hus med hage eller hus på landet kan det være vanskelig å hindre en mus i å komme inn i huset. Men hvis den kommer inn i huset, skal den i det minste ikke finne mat der, slik at den forsvinner av seg selv, med mindre det er vinter og den leter etter et varmt ly eller til og med et sted hvor den kan få barn i fred. Hvis dette er tilfelle, er det to problemer å løse. På den ene siden er det viktig å fjerne musene som allerede er tilstede og finne ut hvor de har kommet inn i huset. I et slikt tilfelle bør eksisterende hull eller skjøter dekkes godt til.