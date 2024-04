20 flotte soverom på under 6 kvadratmeter

Et lite soverom kan ha en helt spesiell sjarm dersom du vet hvordan du best kan utnytte de tilgjengelige kvadratmeterne. Maksimen less is more betyr at du begrenser deg til det essensielle og skaper et minimalistisk design som gir maksimal bevegelsesfrihet. Som vi kan se i dette eksemplet, er størrelsen på soverommet ikke lenger merkbar da de minimalistiske møblene får det til å se fantastisk romslig ut.