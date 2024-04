For hvilke tilbygg og ombygginger trenger jeg byggetillatelse?

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Et tilbygg, en ombygging eller en utvidelse er ofte valgte metoder for å skape mer boareal. Dette kan være nødvendig, for eksempel hvis familien vokser eller hvis du trenger mer plass til hobbyen eller jobben. I dag skal vi gå inn på den juridiske bakgrunnen på den ene siden, og på den andre siden vil du også få litt inspirasjon om hvordan tilbygg, ombygging eller utvidelse kan se ut.

Vi avklarer blant annet spørsmål som: «Hvor stort kan jeg bygge uten byggetillatelse?», «Hva kan jeg bygge på eiendommen min uten tillatelse?» og Er det en straff for å bygge et terrassedekke uten byggetillatelse? Vi går inn på tilbygg uten byggetillatelse og informerer om det komplekse temaet «utvendig byggetillatelse».

Det beste du kan gjøre er å ta en titt på idéboken vår og få litt grunnleggende kunnskap. Du kan finne mer inspirasjon til bygging av hus her: Hvor mye koster det å bygge et hus – trinn for trinn