Disse 5 tingene som bringer uflaks bør du ikke ha i hjemmet

Svarte inngangsdører kan se veldig stilige og elegante ut, men de blir fortsatt sett veldig skeptisk på i Feng Shui-læren. Det står at svarte dører tiltrekker uflaks. Det eneste unntaket: Hvis inngangsdøren vender mot nord, elimineres denne uønskede effekten. Alternativer for alle som vil unngå svarte dører: mørkegrå og antrasitt ser like elegant ut.