Systematisk husrengjøring: komplett rengjøring på tre timer

Renhold er nok en av favorittaktivitet for de færreste av oss, men det er et nødvendig onde som man før eller siden ikke kan unngå. Vårt tips: Sett sikte på en regntung lørdagsmorgen og ta tak i den store rengjøringen godt forberedt. Dette betyr at du kan hvile lenger og ikke føler deg skyldig med noen få dagers mellomrom over å måtte vaske badet eller rydde opp på soverommet. De som går systematisk frem vil gjøre ferdig ting raskere, jobbe mer effektivt og være mer motivert. Det er derfor ekspertene våre har gitt deg trinnvise instruksjoner i dag som viser deg hvordan du kan rydde opp hele huset ditt og få det opp til bunn og glans på bare tre timer.