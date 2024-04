15 geniale trapper som tar liten plass

Det er ting du ikke kan klare deg uten i et lite hus eller leilighet, spesielt hvis det er et hus i to etasjer. Trappen er et så viktig element som du ikke kan fjerne, uansett hvor mye du måtte ønske det.

I denne idéboken har vi satt sammen 15 typer trapper som tar liten plass og er like funksjonelle som de er visuelt tiltalende.