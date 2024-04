7 feng shui-triks for å få mer penger inn i huset ditt

I dagens idébok tar vi en titt på den kinesiske tradisjonen med feng shui. Den gamle læren fra det fjerne østen handler om å bygge og innrede et hus slik at energien, shuien, kan flyte optimalt. På denne måten påvirkes ulike aspekter av livet som helse, relasjoner, karriere og til og med rikdom positivt. I dag viser vi deg hvilke feng shui-regler du kan bruke for å øke lykken når det gjelder økonomisk velstand.