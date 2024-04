Med disse 6 tipsene blir din støyende leilighet lydtett!

Ofte er det ikke veggene, men heller dårlige dørene som er ansvarlige for støy som går fra ett rom til et annet i leiligheten. Begynn derfor – på grunn av mindre innsats og lavere kostnader – med lydisolerende dører hvis du ønsker å gjøre leiligheten din mer lydtett. I denne sammenhengen bør du først tette hullene mellom døren og gulvet. For eksempel er trekksperre eller tetningslister, som ofte brukes for å hindre trekk, egnet. Men de er også svært effektive som støybeskyttelse.