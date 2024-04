De 10 beste fargene til gangen

En sterk, mørkeblå farge ble bevisst brukt i denne gangen. De gyldne bilderammene kommer til sin rett på denne måten. Spesielt hvis gangen er veldig bred, som i dette eksemplet, er mørke farger ikke et problem og virker ikke overveldende.

For så komplekst arbeid er det verdt å ansette en maler for å oppnå et vakkert resultat.