Den perfekte fargepaletten til husfasaden

Generelt gjelder følgende for fargerike farger på fasaden: Det er best å velge gråtoner, ikke klare, lyse farger. Hvorfor? Fasadedesignet er utformet for langsiktig og er utsatt for ytre påvirkninger som skitt og vær.

I tillegg, i motsetning til jordfarger, er lyse farger vanligvis kun tilgjengelige med organiske pigmenter, som er mindre lysbestandige enn farger med mineralpigmenter.

Men hva om jeg vil ha fasadefargen grønn eller blå til fasaden min? Da skal den passe til huset. Male et landsted med en trefasade i knallrosa? Ikke en god idé. Å male et hus midt på landsbygda i mørkegrønt, derimot, skaper et fantastisk helhetsbilde. På samme måte virker store hus i knallrødt ofte overveldende. Mens du kan sette spennende fargeaksenter med en rød vegg eller et rødt element på huset ditt.

Hvis stilen på selve huset allerede er slående og spesiell, trenger ikke fasaden å være det også. Og selv i et rekkehus skal man ikke nødvendigvis gå ut av linjen og forstyrre helhetsbildet.