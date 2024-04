Spisebord: rundt eller firkantet?

Etter å ha veid alle argumentene nøye, kommer vi til den konklusjon at spørsmålet om et rundt eller rektangulært bord for spisestuen ikke er så lett å svare på. Til syvende og sist er det en smakssak hvilken form du velger.

Runde bord har noen klare fordeler: De er innbydende, sosiale, kommunikative og fremmer samvær. I tillegg er de også mindre plagsomme for gjestene fordi det ikke er noen irriterende bein og de har ingen hjørner som vi kan bli fanget i og støte inn i. Ved det runde bordet er alle like, det er ingen hierarkier og alle har et klart syn på alle andre. Runde spisebord, spesielt de av en viss størrelse, krever imidlertid mye plass og når raskt sine grenser når det gjelder kapasitet for mange gjester.