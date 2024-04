Det perfekte huset til kun €48 000!

Vil du også oppfylle drømmen om å eie din egen bolig og lurer du på hvordan du skal få råd til å bygge et hus?

Her kan du se enda et rimelig ferdighus, denne gangen i Tyskland. THULE Blockhaus og andre leverandører vil bygge deg det perfekte huset til en perfekt pris. På denne måten kan et lite, prefabrikkert hus fås for opptil €50 000. En nøkkelferdig bungalow opp til €100 000 og nøkkelferdige hus opp til €100 000 er også mulig.

Denne eneboligen er ideell for folk som liker å bo nær naturen og ønsker rimelig boareal uten å måtte gi avkall på komfort.

Alle som litt nedsettende kaller disse pene husene billige hus har bare rett i prisen, for eiendommene er interessante fra mange perspektiver. To personer finner lett plass i de små prefabrikkerte trehusene med rundt 75 kvadratmeter boareal. Denne modellen har også stue, spisestue, soverom med walk-in-garderobe, arbeidsplass, kjøkken og to bad.

