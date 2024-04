Fare! Hvilke materialer kan skade den keramiske koketoppen din?

Hjertene til kjøkkenplanleggere banker raskere her. Like vakre som kobberlampene her er kobbergrytene, som skinner i en varm tone. Den termiske ledningsevnen til kobber er enorm. Men gryter laget av kobber leder ikke bare varmen utmerket, de lagrer den også i lang tid. Bunnen på kobbergryter er imidlertid ikke like flat som på for eksempel slipte gryter i rustfritt stål. En buet bunn er for eksempel ikke egnet for matlaging på en keramisk platetopp. Imidlertid forsvinner ofte buler i kobbergryter ved oppvarming. Schott-bedriften påpeker også at gryter laget av rent kobber på den keramiske koketoppen, akkurat som gryter av ren aluminium, kan sette varige merker. Så hvis du ikke allerede eier kobbergryter eller er en stor fan av kobberkokekar, bør du ikke nødvendigvis kjøpe rent kobberkokekar til den glasskeramiske komfyren. Et alternativ som derimot egner seg godt til keramiske kokeplater er flerlags gryter med kobber. Disse er laget av for eksempel kobber, aluminium og rustfritt stål og kombinerer de ulike materialenes egenskaper optimalt. Slike gryter kjennetegnes av god varmeledning og god varmelagring og brukes ofte ikke bare til keramiske kokeplater, men også til induksjonskomfyrer.