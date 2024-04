Et flott prefabrikkert hus til 43 000 euro bygget på 3 måneder

Likte du det søte trehuset vårt, som ble ferdigstilt på absolutt rekordtid? Men hvis vårt første prefabrikkerte trehus er for lite for deg og du ønsker et større hus til familien din, finnes det mange andre ferdighus. Vi har satt sammen en hel rekke ferdighus i høy- og lavprissegmentene for deg, slik at riktig hus er tilgjengelig for ethvert behov.

Er du interessert i rimelige ferdighus? Hva er de ferdige boligprisene nøkkelferdige ? Sørg for å ta en titt på våre små ferdighus, som er tilgjengelig til en uslåelig pris. Her finner du både billige, prefabrikkerte trehus og et flott ferdighus klart til bruk for inntil 75 000 euro. I tillegg kommer kostnadene for eiendommen og for eventuelle spesielle ønsker og interiørdesign.