6 geniale ideer for å skjule vaskemaskinen på badet

I motsetning til kjøleskap og komfyrer – som nå finnes i flotte design og som passer sømløst og dekorativt inn i omgivelsene – har ikke vaskemaskiner endret seg mye i utseende de siste 20 årene. De er fortsatt varer som ikke skinner i skjønnhet. Slik går de inn i kjelleren i de fleste hus , men dette er ikke mulig for alle og ofte er det heller ikke praktisk. Derfor havner de ofte på badet , selv om de ikke skjærer en god figur der heller. For å holde helhetsinntrykket på badet pent ser folk ofte etter et passende gjemmested for den klumpete vaskemaskinen. Før du setter maskinen et sted, bør du definitivt vurdere et par punkter.

Først av alt bør det tas i betraktning at vaskemaskiner kan trenge reparasjon eller til og med må skiftes ut. Hvis vaskemaskinen plasseres i en passende nisje, skal den uten problemer kunne trekkes ut igjen ved behov. Kjøper du topplaster må du også ta hensyn til størrelsen på åpningsdøren slik at maskinen faktisk kan fylles. Det som høres banalt ut blir et problem når det ikke lenger er nok plass til skittentøyskurven og personen foran frontmatingsmaskinen.