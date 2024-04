De ultimate tipsene mot irriterende mygg

Myggnett, spesielt rundt sengen, fordyper soverommet i atmosfæren til «Tusen og en natt». Vinden beveger nettet og får det til å rasle stille mens du kan legge deg uforstyrret i sengen. For å sikre at myggnetting ikke bare ser vakkert ut, men også tjener deres formål, bør du ta hensyn til et par ting. Jo tettere myggnettingene er, jo mer effektive er de. Myggnett som strekker seg til pynt alene og har for store netting gjør at myggen kan komme gjennom, selv om de er mer behagelige å sove på fordi de slipper mer luft gjennom. Myggnett bør også sjekkes regelmessig for hull. Det tynne materialet rives for raskt og er da ikke lenger funksjonelt. Myggnettet skal festes rundt sengen slik at det ikke kan berøres om natten. Ellers kan mygg bite gjennom ved kontaktpunkter med nettet. Nettet skal også festes under madrassen eller under sengen slik at det ikke er åpninger for mygg å komme gjennom.