Før og etter: 20 rom før og etter den fantastiske oppussingen

Lange og mørke ganger blir fort et problem. Her ble den lange gangen forvandlet til en sone med uendelige oppbevaringsmuligheter og et strålende lyst rom. Nøyaktige innebygde skap, et sofistikert lyskonsept og et flott tregulv sørger for en moderne, vennlig atmosfære og mye funksjonalitet.