Veiledning for å rive en vegg – 6 ting å huske på

Når vi har sikret oss at veggen vi ønsker å rive er en enkel skillevegg, kan vi finne svært forskjellige forhold avhengig av struktur og materiale. Noen ganger er det bare en gipsplatevegg. I dette tilfellet vil ikke veggen holde oss for lenge, da det er veldig enkelt å fjerne med en vinkelsliper, for eksempel ved å kutte en ramme inn i den. Men vær forsiktig: det kan være vann- eller strømrør i veggen.

Når det gjelder en murvegg, er det flere måter å bore gjennom veggen på. I tillegg til hammer og meisel kan en vinkelkutter med diamantfeste eller slagbormaskin vurderes. Et kjernebor kan også brukes til mindre gjennombrudd. Det er alltid best å kutte en større ramme inn i veggen og fjerne større deler litt etter litt. Møbler skal ikke lenger være i rommet under dette trinnet. Fordi gjennombruddet innebærer mye støv. OBS: Bruk pustemaske, vernebriller og hansker.