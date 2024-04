Fyll tomme områder fornuftig: De 7 beste ideene

Hvis barna en dag flytter ut og de tidligere barnerommene står plutselig tomme, eller du flytter inn i en større leilighet, kanskje til og med endelig i eget hus, og det skjer et jobbskifte og hjemmekontoret ikke lenger er nødvendig – i alle disse og mange andre tilfeller kan det skje at oppholdsrom forblir ubrukte.

Men tomme rom er ikke bare bortkastet plass, de kan også la hjemmet ditt føles ufullstendig. Spesielt nå, når boareal er knapt mange steder, kan tomme rom til og med brukes til å tjene penger. Eller du kan bruke det som en mulighet til å etablere nye vaner til fordel for din egen helse. Det er derfor mange gode grunner til å ikke la slike rom stå tomme, men heller fylle dem fornuftig. Vi har noen ideer til deg.

1-Et treningsstudio i dine egne fire vegger

Et viktig nøkkelord har blitt nevnt: helse. Tross alt er ditt eget hjem til for å ha det bra, for å redusere stress og for å lade batteriene til hverdagen. Dette er viktig for et langt og sunt liv.

To viktige byggeklosser, god søvn og sunn ernæring, kan enkelt implementeres innenfor dine egne fire vegger – hvis viljen er der. Men idretten som en tredje og like viktig komponent har tidligere krevd at mange går ut døra, det være seg for utendørsidrett, treningsstudio eller hallen.

Nå, takket være de nye digitale mulighetene, oppdager stadig flere tyskere hjemmetrening for seg selv. Fordi YouTube, spesielle apper og lignende tilbud gjør det en barnelek å trene effektivt hjemme og uten forkunnskaper. Har du nok erfaring kan du selvfølgelig gjøre aktiviteten på egenhånd hjemme.

Et tomt rom kan derfor ideelt utstyres som ditt eget lille treningsstudio. Avhengig av sport kreves det mer eller mindre utstyr. Fra styrketrening på maskiner til utholdenhetstrening på crosstraineren eller yoga på matten til HIIT-trening med ankelvekter, det er mange alternativer for effektiv trening i dine egne fire vegger.

Så det er ingen flere unnskyldninger for ikke å drive med sport hjemme. I stedet er det et par grunner til dette : Du kan vedlikeholde dine hardttrente muskler og gjøre noe for din egen helse, selv om du ikke kan gå på treningsstudio over lengre tid.

Fordi trening styrker ikke bare musklene, men også immunforsvaret. Sport er også ideell for å tømme hodet og slappe av. Hvis du ikke engang trenger å forlate huset, enda bedre. Det er viktig at du tilpasser ditt hjemmetreningsrom til dine egne behov og gjør det så innbydende at regelmessig trening blir en lidenskap i stedet for en uelsket forpliktelse.