20 ideer til hvordan du kan plassere TV-en din med stil

I dag, som annonsert, vier vi oss til temaet TV. Uansett om du bruker en liten skjerm, en stor flatskjerm-TV eller en hel skjerm for å se filmene og seriene dine, har vi flotte møbler og designideer for alle. Ved hjelp av våre verdifulle tips kan du integrere TV-en i ditt elskede multimediarom eller hjemmekino like kult som i stua eller soverommet. Vi deler kule TV-vegg-ideer med deg og viser deg hvordan du kan designe en TV-bakvegg. Designe en TV-vegg? Nøyaktig! Design av veggen bak fjernsynet bidrar betydelig til det generelle utseendet til rommet. La deg overbevise.

Har du spørsmål om hvordan du monterer TV-en på veggen eller møblene? Du finner tips for å henge opp TV-en i denne idéboken.

