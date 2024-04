Trebjelker i taket: 10 oppsiktsvekkende ideer

Men det trenger ikke nødvendigvis være en blanding av gamle og nye stiler. Med trebjelker i taket kan du også runde av og fremheve klassisk landstedsinnredning. Her ser vi for eksempel et kjøkken i en hjemmekoselig landlig stil som trives helt med det rustikke utseendet til møbler og materialer. Her brukes i tillegg til mye gammelt treverk, flettet, terrakotta og murstein, samt klassiske landstedsstoler, landlig inspirert porselen og lyse, naturlige farger. Hvis du vil, kan du male de gamle trebjelkene – for eksempel i en uventet blågrå for mer friskhet i rommet.