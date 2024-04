Før og etter hus: 5 ekstreme transformasjoner

Og her kan vi allerede se den utrolige forandringen med riktig farge på husfasaden ! De massive endringene i vindu og døråpninger gjør utvilsomt at bygget ser ut som en ny enebolig. Ved hjelp av et påbygg plassert på tvers i bakkant, kunne man få betydelig mer boareal. Det var til og med mulig å lage et privat svømmebasseng i kjelleren.

For å imøtekomme ønsket om bærekraft ble det satt opp et pelletsvarmesystem med en underjordisk pelletstank og solvarme for å støtte oppvarmingen. Huset har også styrt ventilasjon med varmegjenvinning, støvsugeranlegg og moderne regnvannsopptak.