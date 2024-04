Hvis du har et grått kjøkken, harmonerer disse 8 gulvene spesielt bra sammen

Grå kjøkken er trendy – og med rette, etter vår mening. Grå kjøkken ser veldig kult ut, men det spiller ingen rolle hvilken stil et grått kjøkken er: denne kule fargen passer alltid. I denne artikkelen ser vi nærmere på ulike kjøkkenmodeller og vurderer spesielt hvilket gulv som passer best til et grått kjøkken. Vi så til interiørdesignere og interiørarkitekter for inspirasjon. Resultatet: Du kan glede deg til moderne kjøkken, industrikjøkken, lekne kjøkken, småkjøkken og mye mer – selvfølgelig alltid i en grå tone. Og vi vil gi deg det rette gulvet for å vise frem møblene på kjøkkenet ditt.