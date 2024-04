Hvordan utnytte plassen under trappen – 9 fantastiske ideer!

En virkelig original idé er å utstyre området med skap og hyller for vesker, sko og klær, og dermed få et walk-in-garderobe. Hvis du ikke har mye plass på badet, kan du også lage et rom for håndklær eller oppbevare sengetøyet der. Dette er den perfekte løsningen for de som ikke har plass til et stort skap på soverommet eller badet. Området bør også skjermes med dør eller gardin slik at det ikke er direkte i de besøkendes synsfelt. Ellers kan hjørnet fort fremstå som uryddig. Den kan også gjøres om til en garderobe.