10 idéer til hva du kan gjøre med paller!

Her har vi en annen mulighet for en vakker utesofa, men i forskjellige dimensjoner. To paller stablet oppå hverandre danner grunnlaget for en toseter. For å gjøre det så praktisk som mulig, kan fire hjul skrus under en sofa. Legg til noen matchende puter og du har en veldig avslappet sittegruppe for hagen. PS: Frukt- eller grønnsaksbokser som er snudd på hodet kan fungere som sidebord.