Pleie av trebjelker: Dette må du være oppmerksom på

Eksponerte trebjelker gir hus et rustikk preg. Takbjelker i stuen utstråler varme og har et hjemmekoselig preg. Uansett hvor robust og stabil trematerialet er, varer ingen bjelke evig. Klimatiske og menneskelige påvirkninger setter sitt preg på selv de tykkeste trebjelkene. For at tømmeret ditt skal kunne fortsette å utføre sin støttefunksjon i lang tid og skinne i sin fulle treprakt, må de bringes tilbake i form fra tid til annen. Renoveringen krever litt innsats, men er definitivt verdt det: ikke bare de gamle trebjelkene, men hele leiligheten din vil skinne i et nytt lys. Forberedelsen av de gamle trebjelkene og takbjelkene krever ikke nødvendigvis hjelp fra en spesialist. Med litt DIY-kunnskap kan du enkelt gjøre det selv. Du kan finne ut alt du trenger og hva du må være spesielt oppmerksom på når du tar vare på den i våre enkle instruksjoner her.