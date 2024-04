Sømløst bad: en oversikt over alternativene

Mens det tidligere kun fungerte som et funksjonelt våtrom, er badet nå et oppholdsrom i huset der en hjemmekoselig, feel-good atmosfære er like viktig som i andre rom. I stedet for å bare raskt ta vare på kroppen din, er det nå et sted å dvele, nyte og slappe av. Og en atmosfære som er like stilig som den er praktisk. Små rutete fliser og fugelinjer som fort blir skitne kan fort bli et skikkelig øyesår og virker ofte rett og slett ikke lenger oppdatert. Alternativet: et sømløst bad. Vår guide viser hvilke ulike muligheter som finnes for et bad uten fliser, hvordan de enkelte designalternativene fungerer og omtrent hvilke kostnader du bør regne med å betale.

Ytterligere inspirasjon til gulv- og veggdesign på badet finner du i vårt magasin.