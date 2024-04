Hva er Corian? Dette er tingene du bør vite om det!

Hvis vi går litt tilbake, kan vi si at den første utviklingen av Corian-produktet går tilbake til 1963, og det ble lansert på markedet i 1967. To år senere startet serieproduksjonen av Corian-paneler ved DuPont Yerke-fabrikken i Buffalo. I 1970 kom nye utviklinger på markedet. Corian blir nå hardere og mer motstandsdyktig mot syrer. I tillegg blir materialet mer og mer gjennomskinnelig i sine lysere toner, noe som gjør det til et populært materiale for lamper i dag. De første formede gjenstandene ble produsert i 1974, og i 1981 dukket de usynlige fugelimene opp, noe som gjorde at Corian fikk et sømløst utseende. Siden 2007 har det vært en palett på over 100 farger som kan brukes enten alene eller i kombinasjon med andre farger. I dag er materialet elsket og mye brukt av arkitekter og designere.