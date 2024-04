10 gode ideer for å skille stue og spisestue

For å dele et rom i to forskjellige områder trenger vi ikke alltid et fysisk element som en vegg, en hylle eller et massivt skap. Vårt andre eksempel viser tydelig at separasjon også kan skapes ved hjelp av ulike design. Spisestuen har et mer avrundet utseende i subtile farger. I stuen legger vi imidlertid merke til mørke, stilige loungemøbler med rette linjer og kanter. Former, farger og dekorasjon er vanlige elementer som brukes til å strukturere rom. Dette utseendet kan også lages med forskjellige veggtapeter. Prøv det!