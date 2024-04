Hvor bred skal en gang være?

I en smal gang er fargedesign en viktig måte å visuelt utvide den. En lys hvit eller pastellfarger som mint, rosé eller isblå skaper alltid et lyst, vennlig og romslig utseende. Hvis du ikke vil klare deg uten sterke farger, kan du bruke dem som en aksent, for eksempel for individuelle gangvegger eller elementer i et innebygd skap. Visste du at du også kan forskjønne en gang ved å fremheve den problematiske romutformingen? Bare fremhev lengden ved å male veggene mørkere, legge parkett i en skipsbinding eller legge til en kant i hele lengden. En av de enkleste ideene for en lysere atmosfære er et stort speil. Dette reflekterer lyset og utvider dermed rommet. Kunstig lys er selvfølgelig et must for mer lysstyrke og en følelse av velvære. En kombinasjon av tak- og vegglamper fungerer best, og får gangen til å virke høyere og bredere. Har du en smal gang med veldig stor takhøyde? Da bør du velge en serie hengelys eller et indirekte lys som sørger for perfekt balanse.