13 strålende DIY-hageideer som du definitivt må prøve ut

Oppmerksom DIY-fans og hobbygartnere: I dag har vi satt sammen noen gode ideer for deg om hvordan du kan forbedre hagen din med litt håndverk.

Uansett om du vil bygge hekkekasser som i dette eksemplet eller om du vil bygge et hagehus med terrasse, hagemøbler, grillplasser og belysning, finner du massevis av inspirasjon her: hageideer og hagepynt som du kan lage selv – laget av tre, stein og andre materialer. Med litt dyktighet og moderne hagedesign vil hagen din bli et ekte blikkfang. Våre kreative hageideer tilbyr alle hjem og hageeiere en rekke ideer for å designe uteområdene deres.

Er du allerede i håndverksfeberen? Leter du etter flere tips til hagedesignet ditt, finner du rimelige ideer til hager og forhager her: 41 enkle ideer for små hager