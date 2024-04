7 praktiske ideer til et studiehjørne på soverommet

Nå har vi snakket nok, så la oss se på det første eksemplet. Her er vi i et rom som skal fungere som gjesterom og kontor samtidig. Fordelen er at det kun måtte være plass til én enkeltseng her. Det er et langt, smalt skrivebord mot veggen. Dette er ikke lenger et problem i et slikt format i dag, da bærbare datamaskiner ikke lenger krever mye plass. I stedet for å sette hyller på gulvet, ble de ensfargede hvite hyllene festet til den øvre delen av veggen. Dette ser ikke bare bra ut, men utnytter også ellers død plass.