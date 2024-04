10 lettstelte balkongplanter som ikke krever grønne fingre

Hva ville en sommer på balkongen vært uten de riktige plantene som gjør uteområdet til en grønn og blomstrende oase?! Balkongplanter er planter som egner seg spesielt godt til planting i blomsterkasser, kar og potter. Dette kan være subtropiske og tropiske arter som tilbringer sommeren ute og deretter bringes innendørs for å overvintre, samt hardføre balkongplanter som gir utsikt til det frodige grøntområdet hele året. Fargerike blomstrende blomster, duftende urter, klatreplanter, til og med grønnsaker og frukt egner seg som balkongplanter. I dag introduserer vi deg for 10 spesielt lettstelte planter som er robuste og lite krevende og som ikke krever detaljert hagekunnskap eller grønne fingre.

Pelargonien er den absolutte klassikeren blant balkongplanter. En av grunnene til at den er så populær er at den er ekstremt enkel å ta vare på og forvandler enhver balkong til en fargerik oase av velvære på kort tid. Pelargonier blomstrer pålitelig hele sommeren – gjerne på solrike steder – og kan overleve uten vann en stund. De klassiske pelargoniefargene er rosa, rød og hvit, men det finnes også laksefargede, mørkerøde og tofargede varianter, så alle finner garantert den rette pelargonien til seg selv og sin balkong.

Balkongplanter trenger ikke være begrenset til blomstrende blomster og andre prydplanter, men kan også inkludere grønnsaker, urter eller små frukttrær. Tomater er også lettstelte balkongplanter som smaker virkelig deilig. Tomatplanter vokser og trives utmerket i store potter på den sørvendte balkongen og gir sine eiere en produktiv, deilig og aromatisk høst. Verken direkte sollys eller ekstrem varme plager dem, men de bør om mulig beskyttes mot vinden. Jorda skal alltid holdes fuktig, men vannfylling bør unngås. Å dyrke små cocktailtomater egner seg spesielt godt på små balkonger, selv om de ikke blir spesielt høye, har de et stort antall frukter.

Petunia er også ideelle for den sørvendte balkongen. Jo mer sol disse soltilbederne får, jo flere blomster produserer de, og bader balkongen vår i et veritabelt hav av farger fra sen vår til langt ut på høsten. De er tilgjengelige i en rekke størrelser, farger og design. Viktig: Petunia er ikke vinterharde balkongplanter og er ettårige. Du kan plante dem i balkongkassen fra mai, og du bør tilby dem et solrikt, varmt sted over sommeren. Disse blomstene krever ikke mye stell, men de bør vannes regelmessig fordi de bruker mye vann, spesielt når det er veldig varmt.

Klematisen er en av de blomstrende klatreplantene som egner seg spesielt godt som privatskjerm på balkongen, da den også trives fantastisk i potter og blir rundt to meter høy. Balkongen bør imidlertid ikke være for liten, fordi plantekassen til klatreplantens dronning bør romme minst 25 liter. Et gitter på veggen eller et tilsvarende stort klatrehjelpemiddel i en bøtte er ideelt for klatring. Klematis er også blant de ganske lite krevende plantene, selv om du bør passe på at den nedre delen alltid er skyggefull og om mulig ikke tørker ut for raskt.

Lavendel er en av de enkleste balkongplantene å ta vare på og føles hjemme i solen. Den trenger ikke for mye vann og kan lett takle korte tørkeperioder. Siden det er begrenset med plass på balkongen, anbefales det å bruke lavtvoksende lavendelsorter som egner seg spesielt godt for dyrking i potte. En uslåelig fordel med lavendel: dens intense duft holder irriterende stikkende insekter unna. Alle som holder denne samboeren på balkongen kan se frem til en sommer fri for myggstikk.

Middelhavsurter som rosmarin eller timian føles ekstremt komfortable på solfylte balkonger og er ikke bare en skikkelig berikelse til middag, men også lettstelt grønt til balkonger som også lukter fantastisk. De er like lite krevende som lavendel, trenger bare å vannes moderat og er også ganske robuste mot vind og regn. Ønsker du å kombinere det vakre med det nyttige når det kommer til balkongplanting, er rosmarin det riktige valget.

Hvis du ikke har en solrik balkong, trenger du likevel ikke gå glipp av en blomstrende, grønn oase. Det er mange balkongplanter som ser flott ut selv på skyggefulle steder og får den nordvendte balkongen til å blomstre, som fuchsiaen, som trives uten mye lys og har blomster hele sommeren. Regnskogplanten liker fuktig jord, men vannfylling bør unngås. Fuchsia er forresten ikke vinterharde balkongplanter. Så de gleder oss bare sesongmessig med sin fargerike prakt.

Hortensiaen føles også mest komfortabel i halvskygge og skygge og liker spesielt fuktig jord. Hvis den vannes regelmessig, vil den returnere tjenesten med frodige hvite, rosa eller blå blomster hele sommeren. Hvis du lar hortensiaen din overvintre i den kjølige kjelleren, kan du fortsatt nyte den neste sommer og i mange år fremover, for det er en flerårig plante.

Klatreplanter som eføy er spesielt populære på balkongen fordi de legger til grønne vegger og fungerer som eviggrønne personvernskjermer. Eføyplanter foretrekker skyggefulle steder og fuktig jord. Blir de for store og spredte, kan du alltid klippe dem uten problemer. Viktig: Skal du plante eføy på husveggen og bo i en utleieeiendom, bør du absolutt spørre utleier på forhånd, da klatreplanten danner limrøtter som kan skade murverket. Hvis du er i tvil, er det bedre å sette opp et espalier for eføyen å klatre opp.