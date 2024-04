15 kjøkkenøyer med sitteplasser – til sjarmerende og moderne boareal

En øy som er for stor på et lite kjøkken er mer til sjenanse enn en fordel. En øy som er for liten i et romslig rom ser tapt ut. Med dette i bakhodet, velg dimensjonene med omhu og lag en skisse i planleggingsfasen.

En ekstra vurdering er å koble kjøkkenøya til en vegg, uansett størrelse, og kun gjøre den tilgjengelig fra to lang- og en kortside.