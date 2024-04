Reduser støy: Tips til et stille hjem

Har du bestemt deg for et moderne, stillegående elektrisk apparat, men det er fortsatt for høyt for deg? Eller har du ikke plass i budsjettet til en ny vaskemaskin, spesielt hvis den gamle fortsatt har det bra? Ikke noe problem, i dette tilfellet kan isolerende gummiputer bidra til å redusere sterke vibrasjoner og rumling og dermed irriterende støy. Men det er ikke bare elektriske apparater som støyer i våre fire vegger, den moderne tendensen til glatte tre-, betong- eller steingulv i stedet for tepper hjelper ikke akkurat til å isolere støy i husholdningen. De enkleste hverdagsbevegelsene som å gå i trapper, flytte stoler og bruke høyhælte sko skaper irriterende støy. Å unngå bruk av pumper etc. i leiligheten hjelper mot det siste. De resterende forstyrrende faktorene kan elimineres med filtunderlag under stolen og bordbena – eller med morsomme stolsokker – og med trappematter som gir støtlyddemping på trappene. Disse finnes i dag i en lang rekke former, materialer og farger, slik at de tilpasser seg perfekt til moderne innredning og ikke oppleves som en gammeldags forstyrrende faktor.