Tavlemaling – alt du trenger å vite!

Når det gjelder tavlefarger vil du selvsagt også bli tilbudt alternativer. Kanskje du liker ideen om å spille inn ideene dine for ditt neste kjøp på et brett, men kan du ikke bli komfortabel med å bruke malingen permanent på veggen din? Et logisk og stort sett kostnadseffektivt alternativ ville selvsagt være den klassiske tavlen. I disse dager finnes denne i mange forskjellige former og størrelser og kan transporteres fleksibelt fra rom til rom. Et annet alternativ er XXL-lapper. Disse er også festet til veggen, på samme måte som plakater. Det er imidlertid best å sørge for at penner alltid er tilgjengelige for deg. En liten hylle i nærheten gir deg muligheten til å lagre skrivemateriell og registrere tanker umiddelbart. I motsetning til tavlen er den store lappen dessverre ferdig skrevet på etter en viss tid og er derfor ubrukelig. Tavlemaling er et annet alternativ som også kan brukes på for eksempel glass. Du kan finne ut hvordan du perfekt kan kombinere fargede elementer med andre toner på lenken.