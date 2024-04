Lettstelte hager – 18 flotte eksempler med bilder

Spesielt i det siste har de fleste av oss tilbrakt mer tid hjemme – og derfor vært mer i hagen og på terrassen. Det er fornuftig å gjøre hagen din så vakker som mulig, slik at du fullt ut kan nyte det lokale grøntområdet. I dag skal vi bevise for deg at en flott hage ikke nødvendigvis krever mye omsorg og innsats!

Vi er entusiastiske for vakre hager og hagedesign som er lett å vedlikeholde. Nedenfor finner du ut hvordan du kan gjøre hagen din lettstelt: Hvilken jord, planter eller terrassemøbler passer? Hva med å vanne planter? Vi avklarer alt dette – og mer.

