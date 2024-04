Steinmur i hagen – 17 fantastiske ideer

Enten som erstatning for et gjerde, et dekorativt element eller en privatskjerm fra naboene – en mur laget av naturstein ser spesielt bra ut i hagen. Det gir uteområdet en fantastisk middelhavs- og rustikk sjarm, og kan brukes til å skille forskjellige områder fra hverandre. Men ikke alle steinvegger er like, og det finnes utallige variasjoner. Vi har satt sammen 17 steinmurer som vi synes er spesielt flotte. Bli inspirert!