12 magiske terrasseideer til en liten penge

Potteplanter gir liv til husinnganger, balkonger og selvfølgelig terrasser. Det er så mange forskjellige produkter på markedet at vi kan få praktisk talt alle design og farger. Vakkert og minimalistisk er de samme pottene med de samme plantene på rekke og rad. Det blir mer klassisk med en blanding av forskjellige størrelser potter. Og for de av oss som elsker DIY-prosjekter, bør også prøve upcycling. Gamle badekar, plastposer eller fruktbokser kan bli et nytt hjem for plantene dine.