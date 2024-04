Før og etter: 7 balkongtransformasjoner med geniale ideer du kan kopiere!

Det er vanskelig å tro at dette er den samme balkongen. Men både veggen og rekkverket avslører det. Faktisk mistenker vi til og med at den forrige sittegruppen har blitt brukt på nytt. Ellers er alt annerledes. Vakre puter sørger for at du kan lene deg komfortabelt tilbake her. Blomsterkasser gir det hele et grønt preg. og gulvet ser også ut til å ha fått nytt dekke. Strålende. Det er det vi kaller å ha det bra på de minste plassene.