10 fantastiske ideer til hvordan du kan forskjønne hagen på budsjett

Det er ikke et must å ha en stor hage for å dyrke dine egne grønnsaker eller urter. Her ser vi at ved hjelp av fruktkasser kan en hel grønnsakshage passe inn i én nisje. Arbeidet er absolutt verdt det, for i disse dager er det virkelig luksus å ha hjemmedyrket mat tilgjengelig når som helst. Det er også en billig og flott hobby.